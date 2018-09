Prevendita Carrarese – Juventus Under 23

In riferimento alla gara Carrarese vs Juventus Under 23 in programma lunedì 24/09/2018 con inizio alle ore 20:45 presso lo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera, si comunicano le disposizioni emanate dal GOS di Pontedera relative alla vendita dei biglietti:

i residenti nella provincia di Massa e Carrara potranno acquistare titoli nei settori denominati Gradinata Sud (capienza 612 posti), Tribunetta 1 (capienza 124 posti), Tribunetta 2 (capienza 124 posti) e, all’occorrenza se necessaria, Gradinata Nord (capienza 666 posti). I prezzi dei biglietti sono Euro 10,00 intero ed Euro 8,00 ridotto;

i non residenti nella provincia di Massa e Carrara potranno acquistare titoli nei settori denominati Tribuna Centrale (capienza 166 posti), Tribuna Laterale Nord (capienza 113 posti), Tribuna Laterale Sud (capienza 113 posti), Tribuna Rettilineo (capienza 480 posti) e Tribuna A (capienza 244 posti). I prezzi dei biglietti sono Euro 20,00 intero ed Euro 15,00 ridotto; per il settore Tribuna Rettilineo i prezzi dei biglietti sano Euro 15,00 intero ed Euro 10,00 ridotto;

I ridotti valgono per donne, over 65 ed under 18; ingresso gratuito per gli under 14 senza diritto al posto nei settori tribuna;

Le richieste di accredito (FIGC – AIA – STAMPA) dovranno pervenire entro le ore 12:00 di domenica 23/09/2018 all’indirizzo mail info@carraresecalcio.it;

Apertura cancelli stadio ore 19:30;

DISPOSIZONI PER GLI ABBONATI CARRARESE CALCIO 1908 S.r.l. STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

I possessori di abbonamenti dei settori Tribuna D’Onore, Tribuna Centrale e Tribuna Laterale avranno libero accesso nei settori Tribuna Centrale e Tribuna Laterale Nord;

I possessori di abbonamento del settore Rettilineo avranno libero accesso nel settore Tribuna Rettilineo;

I possessori di abbonamenti dei settori Curva e Gradinata avranno libero accesso nei settori Gradinata Sud, Tribunetta 1, Tribunetta 2;

Coloro che volessero chiedere il rimborso dell’abbonamento, le cui modalità saranno comunicate nei prossimi giorni, non dovranno accedere allo stadio;

DISPOSIZIONE VENDITA BIGLIETTI GARA CARRARESE vs JUVENTUS U23

A partire da domani, sabato 22/09/2018, sarà attiva la prevendita nei consueti punti cittadini. Lunedì a Pontedera le biglietterie dello stadio “Ettore Mannucci” apriranno alle ore 18:00.

Si invita ad acquistare i biglietti in prevendita.

Punti vendita: