Prevendita Carrarese – Pro Patria

In riferimento alla gara Carrarese vs Pro Patria in programma domenica 30/08/2018 con inizio alle ore 16:30 presso lo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera, si comunicano le disposizioni emanate dal GOS di Pontedera relative alla vendita dei biglietti:

i “supporters azzurri” potranno acquistare titoli nei settori denominato Gradinata Nord (capienza 666 posti), Tribuna Centrale (capienza 166 posti), Tribuna Laterale Nord (capienza 113 posti), Tribuna Laterale Sud (capienza 113 posti), Tribuna Rettilineo (capienza 480 posti) e Tribuna A (capienza 244 posti).

Questi i prezzi dei biglietti:

Gradinato Nord Euro 10,00 intero – Euro 8,00 ridotto;

Tribuna Centrale, Laterale Nord, Sud, A Euro 20,00 intero – Euro 15,00 ridotto;

Tribuna Rettilineo Euro 15,00 intero – Euro 10,00 ridotto;

I ridotti valgono per donne, over 65 ed under 18; ingresso gratuito per gli under 14 senza diritto al posto nei settori tribuna;

per i tifosi ospiti residenti nella regione Lombardia saranno destinati i settori denominati Gradinata Sud (capienza 612 posti), Tribunetta 1 (capienza 124 posti), Tribunetta 2 (capienza 124 posti). I prezzi dei biglietti sono Euro 10,00;

Le richieste di accredito (FIGC – AIA – STAMPA) dovranno pervenire entro le ore 12:00 di sabato 29/09/2018 all’indirizzo mail info@carraresecalcio.it

Apertura cancelli stadio ore 15:30;

DISPOSIZONI PER GLI ABBONATI CARRARESE CALCIO 1908 S.r.l. STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

I possessori di abbonamenti dei settori Tribuna D’Onore, Tribuna Centrale e Tribuna Laterale avranno libero accesso nei settori Tribuna Centrale e Tribuna Laterale Nord;

I possessori di abbonamento del settore Rettilineo avranno libero accesso nel settore Tribuna Rettilineo;

I possessori di abbonamenti dei settori Curva e Gradinata avranno libero accesso nel settore Gradinata Nord;

Coloro che volessero chiedere il rimborso dell’abbonamento, le cui modalità saranno comunicate la prossima settimana, non dovranno accedere allo stadio;