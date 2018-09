Seconda giornata dei campionati Under 17 ed Under 15. Gli azzurrini saranno impegnati domani in un doppio confronto sul terreno dei pari età della Viterbese Castrense.

Alle ore 12.30 sul terreno del Campo Sportivo località Vignanello sarà la volta dell’Under 15 di mister Cordoni mentre sullo stesso rettangolo di gioco alle 15 scenderanno in campo gli Under 17 di mister Spallanzani.