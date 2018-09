Carrarese – Ligorna 3ì.0, il tabellino

CARRARESE-LIGORNA 3-0

CARRARESE primo tempo: Mazzini, Carissoni, Agyei, Murolo (35’pt Alari), Maccarone, Rosaia, Tavano, Foresta, Caccavallo, Piscopo, Ricci G. A disp. Mazzini, Karkalis, Alari, Maccarone, Rollandi, Foresta, Addiego Mobilio, Cardoselli, Pugliese. All. Baldini.

CARRARESE secondo tempo: Rollandi, Carissoni, Karkalis, Agyei, Alari, Mccarone, Biasci, Pugliese, Valente, Mobilio, Cardoselli. All. Baldini

LIGORNA: Luppi, Spera, Capotos, Lembo, Brusacà, Lala, Zunino, Menegazzo, Miello, Chiarabini, Panepinto. A disp. Carbone, Piras, Gilardi, Favorito, Gallotti, Cappannelli, Botteghin, Milici, Mazzolini, Valenti. All. Monteforte.

ARBITRO: Marcenaro di Genova (Ass. Meocci e Colasanti)

RETI: Maccarone, Biasci, Agyei.