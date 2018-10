Aperta l’iscrizione per la Carrarese femminile under 12

Carrarese Calcio 1908 S.r.l. rende nota l’apertura delle iscrizioni nell’ambito del Programma “Carrarese Femminile Under 12”. per cui tutte le bambine che fossero interessate a svolgere attività ludico – motoria con la squadra azzurra non esitino a rivolgersi al soggetto Responsabile del Progetto Sig.ra Valentina Buttini ( mobile 346/1747663) a disposizione per fornire tutte le delucidazioni del caso e confermare la propria iscrizione.

E’ opportuno evidenziare che l’iscrizione e la partecipazione al programma sopra indicato sono completamente gratuite rientrando nella gamma progettuale di attività sociali della società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. indirizzate verso la città di Carrara.”