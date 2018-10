Carrarese: Silvio Baldini analizza il Novara

Ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini in vista della 6^ giornata di campionato che vedrà opposta la Carrarese al Novara :

“Domenica abbiamo la possibilità di trovare il riscatto dopo la sconfitta di Vercelli. Il rammarico più grande è non aver dimostrato tutto il nostro potenziale e valore che per la categoria è di assoluto livello.

È pur vero che ogni partita ha una storia diversa ma in questa settimana i ragazzi sono stati disponibili ed hanno compreso gli errori commessi contro la Pro Vercelli che hanno compromesso la gara.

Il mio gruppo è eccezionale ed ha le qualità tecniche e umane per venire fuori alla grande dopo il risultato negativo registrato in Piemonte.

La strada da percorrere è lunga e tortuosa anche se la nostra tabella di marcia è in linea con le aspettative.

Stazionare stabilmente in alto in classifica ci impone di trovare la via del successo quanto prima e con il Novara abbiamo l’opportunità di far vedere che ci siamo anche noi per le posizioni nobili della classifica che rispondono ai valori importanti che posiamo esprimere”.