Partnership tra CTT Nord S.r.l e Carrarese Calcio

CTT Nord srl e Carrarese calcio 1908 srl, rendono noto di aver perfezionato , con reciproca soddisfazione, una collaborazione commerciale per tutta la durata della stagione sportiva 2018/19.

La partnership in questione si inserisce nel contesto di un coordinamento attivo e proficuo tra due importanti realtà cittadine che sposano la medesima filosofia di insediamento sul territorio e di valorizzazione della cittadinanza più giovane e di altre categorie della società civile al fine di creare condizioni generali più favorevoli all’utilizzo del bus come mezzo di trasporto per motivi di benessere del cittadino nonché di salvaguardia dell’ambiente e sicurezza stradale.

Grazie al contributo degli sponsor (Santi Marmi srl, Sa.ge.van. Marmi, Marma Carrara, Cooperativa Gioia Gualtiero Corsi) è stato decorato un bus, con la collaborazione di Qp-outdoor, con le immagini della squadra di calcio carrarina: un bellissimo mezzo che circolerà per le strade della città per tutta la stagione calcistica.

L’accordo fra CTT Nord e la Carrarese calcio è finalizzato a promuovere ed incentivare da un lato l’uso del trasporto pubblico al posto dell’auto privata e dall’altro a sostenere iniziative di corporate social responsibility.

Grazie all’accordo la Carrarese riconoscerà agli abbonati del gruppo CTT uno sconto del 10% per chi acquista il biglietto delle partite casalinghe (escluso Tribuna Centrale) della stagione 2018/2019. Per avere diritto allo sconto basta esibire l’abbonamento al bus in corso di validità.



Inoltre, la Carrarese Calcio offrirà un gadget a tutti i bambini delle scuole primarie cittadine (classi seconde e terze) partecipanti al Concorso “Pensiero di Natale” promosso dall’azienda di trasporti nel mese di dicembre, fornendo l’ingresso gratuito, per una partita casalinga, alle classi che realizzeranno le frasi sul Natale più belle.