Presentazione Carrarese Calcio femminile

“Lì, sempre lì, lì nel mezzo”. Così cantava Ligabue in “Una vita da mediano”. E forse frase non è stata più azzeccata per descrivere l’attualità in casa Don Bosco Fossone Carrarese. Un’altra annata agli albori. Per molte giocatrici si tratterà dell’ennesima della carriera; per altre, invece, quella del 2018/2019 sarà la prima esperienza all’interno di una formazione senior. Campionato di Eccellenza Toscana, questo il nuovo nome della vecchia serie C regionale, che vedrà ancora una volta protagoniste le carraresi. Una denominazione che non cambierà di molto una sostanza fatta di tanta corsa, sudore e sacrifici. Ci saranno poi anche gli ostacoli della Coppa Regionale cui dover far fronte, manifestazione dove, per l’esattezza, le giallazzurre hanno già esordito due settimane fa con un secco due a zero sul terreno dell’Aglianese.

“Vogliamo migliorare quanto fatto lo scorso anno. L’importante sarà mantenere concentrazione e sangue freddo in ogni situazione. Un nuovo anno, con un campionato e una coppa da disputare tutt’altro che semplici e dove saremo obbligati a dare sempre e comunque dare il massimo, poiché nostri avversari si sono rafforzati dal punto di vista tecnico e di staff. La rosa per questa stagione è stata rimpinguata con nuovi elementi, tutti provenienti dalla nostra zona. Questa cosa è per noi motivo d’orgoglio, perché dimostra la nostra volontà di valorizzare le risorse del territorio. Inoltre siamo stati abili nell’integrare anche tante ragazzine, alla loro prima esperienza nel mondo del calcio, con l’auspicio che se ne possano presto aggiungere altre” – questo quanto dichiarato da mister Valentina Buttini, carica ed entusiasta in vista di questo suo secondo anno alla guida della compagine apuana.

Tanti, come già anticipato dal tecnico, i volti nuovi per questo DBF Carrarese “versione 2019”, alcuni dei quali dei veri e propri cavalli di ritorno. Dal Molassana Boero, formazione ligure che lo scorso anno ha partecipato alla serie B nazionale, sono arrivate il difensore Giulia Capua (’98) e l’attaccante Martina Vatteroni (’94). Tornate invece alle pendici delle Apuane dopo una paio di stagioni d’assenza, la centrocampista ex Versilia Andrea Bertoloni (’93) e la punta Michela Picco (’78), proveniente dallo Spezia. Per quanto riguarda le esordienti assolute nel mondo del calcio femminile, da segnalare i tesseramenti delle giovanissime Martina Bonatti (‘04), Viola Del Moretto (’05), Emma Marciasini (’04), Rebecca Martorana (’05), Claudia Palagi (’03), Nicole Petriccioli (’03), Francesca Ussi (’03), Irene Pezzica (’05) e Nicole Stefanini (’05).

Prossimo test ufficiale in programma domenica 21 (ore 14:30) in casa contro il Filecchio Frates sempre in Coppa Eccellenza. Per quanto riguarda il campionato, bisognerà attendere il prossimo 28 Ottobre (ore 14:30), coi nastri di partenza che verranno recisi in trasferta sul campo della Pistoiese.

Questa la rosa completa per la stagione 2018/2019.

Portieri: Sara Gatti.

Difensori: Iona Abazi, Ilaria Bedini, Giulia Capua, Giulia Perfigli, Elisabeth Puvia, Alice Sirocchi, Ilaria Stelli, Irene Valsega.

Centrocampisti: Giorgia Badano, Andrea Bertoloni, Sharon Baldini, Carlotta Buono, Cristina Diamanti, Elisa Diamanti, Lina Trombella.

Attaccanti: Francesca Angelini, Valentina Fantoni, Michela Picco, Sofia Ricci, Lisa Tonelli, Martina Vatteroni.

Nicola Torri