Prevendita Pontedera – Carrarese

Si comunica che a partire da martedì 23 ottobre 2018 sarà aperta la vendita dei tagliandi validi per la gara in oggetto in tutti i punti vendita Vivaticket. Costo del biglietto settore ospiti € 12,00 oltre il diritto di prevendita. A seguito del protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalle altre parti interessate, si comunica che il Settore ospiti (Tribunette B e C e Gradinata Sud) sarà vendibile ai residenti nella provincia di Carrara liberamente e senza restrizioni fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara. Su disposizione del Commissariato di Polizia di Stato di Pontedera i settori locali (Tribuna Centrale, Tribuna Laterale, Rettilineo, Tribunetta A e Gradinata Nord) non saranno vendibili ai residenti nella provincia di Carrara, nemmeno se possessori di Fidelity Card. Si raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita nei punti vendita Vivaticket più vicini a Carrara oppure online sul sito www.vivaticket.it