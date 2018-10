Carrarese: il preview delle giovanili azzurre

CARRARA- Un nuovo weekend agonistico alle porte per quanto riguarda le formazioni giovanili della Carrarese. Esordio stagionale per la Berretti. La formazione di mister Ficagna avrebbe dovuto disputare la prima giornata la scorsa settimana sul terreno della Pistoiese ma il match d’esordio è stato rinviato. Sabato pomeriggio quindi sul terreno del Paolo Deste della Covetta gli azzurrini affronteranno la Lucchese (fischio d’inizio ore 14.30). Domenica 7 ottobre doppio appuntamento in terra laziale per Under 17 ed Under 15. Le due squadre infatti, dopo la scorsa settimana di sosta, tornano in campo affrontando in trasferta i pari età del Rieti. Le due gare sul terreno del campo sportivo Gudini. Gli Under 15 di mister Cordoni (foto) scenderanno in campo alle ore 11 mentre gli Under 17 di Spallanzani alle 14.30.