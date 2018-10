Vittoria per la Carrarese femminile

REAL AGLIANESE – DBF CARRARESE 0-2

Real Aglianese: Vannucchi, Santini, Shikata, Qafoku, Biagioni, Rojas, Bugiani, Panariello, Mariani (c), Nesti, Falchetti. A disp.: Biagini, Caggiano, Natali. All.: Armando Esposito.

DBF Carrarese: Gatti, Diamanti C., Sirocchi, Bedini, Puvia, Buono, Capua, Diamanti E. (17’ st Baldini (24’ st Vatteroni), Angelini (c) (22’ st Picco), Badano (12’ st Fantoni), Bertoloni (40’ st Trombella). A disp.: Tonelli. All: Valentina Buttini.

Arbitro: Sig. Laci di Empoli

Reti: 23’ pt Bedini, 1’ st Angelini.

Ammoniti: Sirocchi (D).

La partita.

“Felice per il risultato anche se, dal punto di vista della prestazione, avevamo ancora le gambe imballate per le scorie della preparazione. Mi ha fatto molto piacere vedere che tutte hanno dato il massimo fino alla fine senza tirarsi indietro. Tre punti importanti per dare il via alla nostra stagione”. Queste le parole di mister Valentina Buttini, al termine della gara di Coppa Toscana Eccellenza, vinta dalle sue ragazze – col punteggio di due a zero – contro le padrone di casa della Real Aglianese. Bottino pieno dunque per le carraresi, che archiviano la pratica con due lampi, uno a metà della prima frazione, e l’altro nelle primissime battute del secondo tempo. Al ventitreesimo è Ilaria Bedini a sbloccare il risultato, con una punizione velenosa dai trenta metri che s’insacca sotto la traversa della porta di Vannucchi. Al primo minuto del secondo tempo è invece capitan Francesca Angelini a centrare il raddoppio, raccogliendo e insaccando il pallone da centro area, su assist di Bertoloni dalla fascia destra, sul quale è fondamentale la finta di Buono. Sfida mai in discussione nelle altre sue fasi, con le neroverdi di mister Esposito che non riescono a creare nessun problema degno di nota alla retroguardia carrarese.

Prossima domenica di riposo per le giallazzurre, che riprenderanno la propria marcia domenica 21 (ore 15:30), in casa contro il Filecchio Frates, nella gara valevole per la seconda giornata di Coppa.

Nicola Torri