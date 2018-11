Attivata la prevendita di Arezzo – Carrarese

In occasione della gara Arezzo – Carrarese, in programma lunedì 19 novembre, alle ore 20:45, presso lo stadio comunale Città di Arezzo,

si comunica che la prevendita dei biglietti è attiva online sul sito www.listicket.it . Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. Per le info e prezzi potete consultare anche il sito http://www.ssarezzo.it/biglietti-2/

 TRIBUNA CENTRALISSIMA – € 40,00 (intero) – € 28,00 (ridotto) – € 2,00 (under 10)

 TRIBUNA CENTRALE N/S – € 30,00 (intero) – € 22,00 (ridotto) – € 2,00 (under 10)

 TRIBUNA LATERALE N/S – € 20,00 (intero) – € 14,00 (ridotto) – € 2,00 (under 10)

 CURVA SUD – € 10,00 (intero) – € 2,00 (under 10)

 CURVA NORD – € 10,00 (intero) – € 2,00 (under 10)