Carrerese calcio 1908 rende noto che, in seguito all’ ordinanza sindacale, la partita Carrarese – Albisola, valida per la 10^ giornata del campionato serie C, girone A, con fischio d’inizio ore 14:30, verrà disputata a porte aperte,con capienza limitata al settore gradinata per un totale di 1060 posti.