Dichiarazioni post partita Carrarese – Albissola.

Dalla salla stampa dello ” Stadio Dei Marmi ” in seguito al successo della Carrarese ai danni dell’ Albissola, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :” La prestazione è stata convincente ,dovevamo vincere e lo abbiamo fatto partendo forte subito dai primi minuti di gioco. La partita ha visto delle ottime soluzioni di gioco proposte con continuità con una fase offensiva, che richiede la presenza di tanti giocatori offensivi. Il nostro è stato un primo tempo ricco di occasioni da goal, con un doppio vantaggio meritato tenendo la porta inviolata . La Carrarese è tornata nella sua “casa” ed è stato un felice rientro con il tocco di emozioni che solo giocando di fronte al tuo pubblico può darti. La gente c’è sempre stata, ed anche se a capienza limitata, il nostro pubblico è al nostro fianco con la sua dose di passione.

Mi preme sottolineare la prestazione di Alari che è un giovane che ha lavorato duramente per essere protagonista ed ora raccoglie i frutti anche se Agyei adattato in un ruolo non suo ha fornito ottime performance sacrificandosi per la squadra. La nostra squadra segna quando vuole e se sistemiamo la fase difensiva saliremo sempre di più in classifica . Finalmente siamo tornati nel nostro stadio ed abbiamo ritrovato il nostro campo in cui ci alleniamo ed in cui ritroviamo a memoria i nostri automatismi. Adesso ci aspetta l’Alessandria da cui abbiamo subito lo scorso anno una pesante sconfitta che vogliamo riscattare ed anche ai nuovi vogliamo trasmettere questo senso di rivincita”.