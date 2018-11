Il week end della Carrarese Woman

RINASCITA DOCCIA – DBF CARRARESE 3-0

Rinascita Doccia: Mancin M., Ditta, Pagli (31’ st Piseddu), Biolo, Paoli, Lippi, Metti (37’ st Deplano), Carrassi, Laino (16’ st Caputo), Delgrazia, Oretti. A dip.: Mancin L.. A disp.. Emiliano Deplano.

DBF Carrarese: Fantoni, Sirocchi, Diamanti C., Puvia, Bedini, Badano, Buono, Diamanti E., Tonelli, Ricci (10’ st Picco), Capua (27’ st Bertoloni). A disp.: Angelini, Baldini, Valsega. All.: Valentina Buttini.

Arbitro: Sig. Pancani di Firenze.

Reti: 19’ pt Oretti, 45’ pt Metti, 23’ st Carrassi.

Ammoniti: Diamanti E., Tonelli (C).

La partita.

Ancora una sconfitta per il DBF Carrarese nella terza giornata d’andata del campionato d’Eccellenza Toscana. Le ragazze di Valentina Buttini rincasano da Sesto Fiorentino col pesante passivo di tre a zero, inflittole dalla Rinascita Doccia. Le padrone di casa partono forte e al minuto diciannove passano con la rete di Oretti, abile nell’infilare in velocità la retroguardia carrarese. Ospiti che non brillano in fase di costruzione, lasciando spazio alla manovra delle rossoblù di mister Deplano. Rinascita Doccia che trova la rete del raddoppio proprio ad un soffio dal fischio di fine tempo, con Metti che al quarantacinquesimo trafigge Fantoni con un velenoso fendente rasoterra. Il sig. Pancani manda le ragazze negli spogliatoi. Nella ripresa le cose non cambiano per il DBF Carrarese, incapace di concludere verso la porta di Mancin. Minuto ventitré e le padrone di casa trovano il tris con Carrassi. Al trentacinquesimo squillo di tromba delle carraresi, con Bedini che coglie la traversa su punizione da oltre i trenta metri. Nulla più fino al triplice fischio del direttore di gara, che arriva dopo tre minuti di extratime.

Prossimo impegno domenica 18 (ore 14:30), in casa contro la Vigor Calcio Femminile.