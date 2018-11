Intervista al terzino Francesco Karkalis

Carrarese Calcio 1908 ha intervistato il terzino sinistro Francesco karkalis, classe 95 che ha disputato fin qui tre gare ufficiali con la Carrarese Calcio 1908.

Francesco, nella rotazione del reparto arretrato ti stai ritagliando uno spazio da protagonista. Quanto è importante avere ritrovato una certa solidità difensiva per raggiungere gli obiettivi d’inizio stagione ?

Nelle partite disputate contro Olbia e Piacenza abbiamo subito goal, più per delle ingenuità e distrazioni nostre piuttosto che per merito degli avversari, le ultime due gare con Pontedera e Albisola hanno dimostrato che siamo tornati ad essere più solidi nel reparto difensivo e quindi non subire gol ha dato morale e fiducia oltre che al reparto difensivo stesso, anche a tutta la squadra. Importante è segnare e non subire reti come nell’ultima partita ed esserci riusciti mostra che possiamo migliorare di partita in partita.

Una buona parte dell’organico della Carrarese è lo stesso della precedente stagione, tu sei arrivato nell’ultima giornata di mercato, è stato facile per te integrarti all’interno del gruppo e capire i metodi e gli schemi di gioco di Mister Baldini?

Per quanto riguarda l’integrazione all’interno della squadra sono stato subito accolto bene dai compagni che mi hanno fatto sentire parte del gruppo già dal primo giorno di allenamento. Nessuno escluso mi ha aiutato molto a capire gli schemi e la mentalità di gioco di Mister Baldini, a cui io non ero abituato all’inizio, ma invece ora sono entrato a pieno nei suoi metodi e ora posso esprimere al meglio le mie qualità.

Al “Moccagatta” di Alessandria sarà una sfida di prestigio contro l’Alessandria una delle big del campionato di Serie C del girone A.

A tuo avviso può essere una partita utile per il cosidetto salto di qualità di tutta la Carrarese?

Sì sicuramente.