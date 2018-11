Nota accrediti stampa per Carrarese – Pisa

Carrarese Calcio 1908 informa ,con riferimento alla gara Carrarese-Pisa valida la 13 ^ giornata del campionato di Serie C gir. A, in programma domenica 25 Novembre (fischio d’inizio ore 14.30), che anche la capienza della Tribuna stampa dello Stadio Dei Marmi – 4 olimpionici azzurri di Carrara risulta ridotta,per cui è previsto soltanto 1 accredito per ogni testata giornalistica che ,comunque, nella presentazione della relativa richiesta deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’attuale normativa Lega Pro fino ad esaurimento posti.