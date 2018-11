Post partita di Arezzo – Carrarese, le dichiarazioni di Mr. Silvio Baldini

Dalla sala stampa dello Stadio “Città di Arezzo ” al termine di Arezzo- Carrarese conclusasi con il risultato di 2-2 ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

” La partita di questa sera è stata inizialmente tirata e nella prima parte del primo tempo la contesa si è sbloccata con un eurogol di Basit senza che la mia squadra, in realtà, soffrisse la pressione avversaria. Il pareggio di Tavano con una vera e propria magia ha dato il là ad altre due grandi occasioni dei miei ragazzi che con lo stesso Tavano, prima, e Caccavallo poi con una bella conclusione si è sfiorato il vantaggio ribaltando l’iniziale rete aretina . Nel secondo tempo siamo andati sotto in una situazione di gioco più che evitabile su cui cercheremo di lavorare già da domani pomeriggio alla ripresa . Certamente è necessario migliorare la nostra fase di uscita per evitare di subire goal che sono ripetitivi e di cui ,inesorabilmente, approfittano i nostri avversari. I miei ragazzi sono sempre sul pezzo e sanno che devono migliorare tutti insieme ,come si è sempre fatto del resto.La mia squadra ha creduto fino alla fine di poter raddrizzare la gara ed al 91′ Piscopo ha trafitto il portiere avversario dopo una bell’assist di Bentivegna.

Il campo ci dice di un pareggio che accettiamo ,non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi che hanno dato tutto e nessuno si è risparmiato fornendo il proprio contributo alla causa.