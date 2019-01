Di seguito le indicazioni per la tifoseria azzurra per arrivare allo stadio Carlo Speroni in occasione della gara Pro Patria – Carrarese in programma domenica 27 gennaio alle ore 14:30.

Uscita Castellanza, percorrere Corso Sempione, via Buon Gesù e poi girare a sinistra in via Campo Sportivo (prendere come riferimento il Queen Pub).

Subito dopo (50 metri) c’è il settore ospiti con annesso il parcheggio.