Commento post partita Carrarese – Pontedera

Al termine della gara Carrarese-Pontedera ( 1- 0 ), dalla sala stampa dello Stadio “Dei Marmi 4 Olimpionici Azzurri” ecco le dichiarazioni dei protagonisti.

Mister Silvio Baldini :” La nostra gara è stata più che positiva. Dopo il vantaggio ottenuto splendidamente con Tavano si sarebbe potuto trovare il raddoppio in più di una circostanza a fronte delle nitide occasioni costruite con una certa continuità per un’ora di gioco . Nella seconda parte del secondo tempo é montata un po’ di apprensione che si è caricata sull’ambiente ultimamente e comunque abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale di fronte ad una compagine abile a giocarsela sempre contro cui siamo stati in grado di soffrire e stringere i denti da gruppo.

La nostra qualità è emersa nella prima frazione con una serie di occasioni ben orchestrate.

La Carrarese ha bisogno della propria gente, del proprio popolo di modo che si possa condividere l’idea di raggiungere il sogno a cui vogliamo credere tutti insieme. Non dobbiamo scoraggiarci alla prima difficoltà e reagire tutti insieme, come abbiamo sempre fatto e con i nostri tifosi è ancora più semplice.

Il difensore Luca Ricci :”Oggi è stata una gara in cui contava solo vincere, raccogliere più punti possibili perché da qui alla fine saranno fondamentali le vittorie. L’avversario non si è mostrato semplice e ci siamo guadagnato il successo meritato sul campo.

La nostra autostima è consapevolezza non può che giovarne in una partita in cui abbiamo disputato una prima frazione di qualità ed un secondo tempo in cui si è gestito il ritorno degli avversari. Non nego che dopo Olbia, era d’obbligo tornare a macinare gioco e punti. In questa stagione la Carrarese ha sbagliato il secondo tempo di Olbia e la trasferta di Cuneo e quindi non vogliamo più avere battute d’arresto. Ora avanti fiduciosi per la trasferta di Albissola che dovremo affrontare con lo stesso coraggio e il piglio mostrato questo pomeriggio. Occorre tornare sereni e cercare di ottenere il massimo su ogni campo.

L’estremo difensore Stefano Mazzini :” L’esordio in campionato senza subire goal ed è merito di tutto lo staff e dei miei compagni che mi hanno sostenuto per tutta la settimana. La fiducia per questa prestazione deve spingerci a dare sempre di più per affrontare i prossimi impegni, consci che possiamo giocare alla pari con tutti.