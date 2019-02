Indicazioni stradali per la tifoseria ospite

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

in automobile:

DA NORD – Uscire al casello autostradale Carrara , valido per l’A12 Genova-Livorno.

All’uscita del casello autostradale mantenere la sinistra al bivio e proseguire dritti su Via

Galilei fino all’imbocco di Via Aurelia, svoltare a destra e proseguire fino rotatoria prendere la

2° uscita sulla destra e proseguire per Via Frassina, fino al semaforo quindi svoltare a sinistra

e imboccare Via Provinciale Carrara-Avenza , proseguire fino all’incrocio con Via

Piave, svoltare e proseguire fino ai posti riservati ospiti.

DA SUD – Uscire al casello autostradale di Massa, valido per l’A12 Genova-Livorno.

All’uscita del casello autostradale mantenere la sinistra e procedere in direzione nordovest da

via Massa Avenza/SP3 quindi svoltare a destra su Via Martiri di Cefalonia. Al

semaforo girare a sinistra in Via Dorsale quindi imboccare Via Gotara, continuare fino alla

rotonda e svoltare su Via Frassina. Al semaforo svoltare a destra e imboccare Via

Provinciale Carrara-Avenza , proseguire fino all’incrocio con Via Piave, svoltare e

proseguire fino ai posti riservati ospiti.

Per chi raggiunge Carrara in aereo:

Fare scalo all’Aeroporto Internazionale Galileo Galilei, da qui si può raggiungere la Stazione FFSS

(con treno navetta all’uscita dell’aeroporto) e raggiungere lo Stadio dei Marmi “Quattro

Olimpionici Azzurri” tramite treno.

Per chi raggiunge Carrara in treno:

Stazione Carrara-Avenza, da qui raggiungere lo Stadio dei Marmi “Quattro Olimpionici

Azzurri” con autobus n° 52 – 53 – 54 (orari consultabili sul sito www.atnsrl.it)

ACCESSO AUTOBUS SQUADRA OSPITE

L’ingresso dell’autobus squadra ospiti è un accesso riservato ed è previsto, il servizio di scorta

da parte delle forze dell’ordine – Contattare Commissariato Carrara

L’autobus stazionerà per tutta la sosta all’interno dell’area dedicata. Ricordiamo che tale accesso

non è consentito ad altre auto e/o eventuali furgoni che dovessero viaggiare a seguito