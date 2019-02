Prevendita Novara – Carrarese

Si comunica per la gara Novara – Carrarese, in programma domenica 10 febbraio alle ore 14:30, allo stadio Silvio Piola i biglietti per il settore curva ospiti sud-est saranno in vendita a partire da lunedì 4 febbraio 2019 fino a sabato 9 febbraio 2019, al prezzo di €.12,00 oltre al diritto di prevendita e potranno essere acquistati presso:

• Filiali Banco Popolare, prevendita attiva dalle ore 8.00 di lunedì 4 febbraio 2019 fino alle ore 17.00 di venerdì 8 febbraio 2019; In allegato elenco filiali Banco Popolare attive su territorio nazionale;

• Canale di prevendita Viva Ticket attivo dalle ore 8.00 di lunedì 4 febbraio 2019 fino alle ore 19.00 di sabato 9 febbraio 2019. Punti vendita abilitati consultabili dal sito www.vivaticket.it

Si comunica che la partita in oggetto è soggetta a determinazioni del G.O.S. dello stadio “Silvio Piola” di Novara secondo le seguenti modalità: