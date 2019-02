Carrarese-Pro Vercelli 0-1, gli highlights e il commento di mister Baldini

Mister Silvio Baldini :” Una gara del genere è davvero difficile perderla perché proprio nel momento di nostra maggiore pressione, quando siamo stati in grado di mettere in difficoltà una squadra come la Pro Vercelli che è blasonata e prima in classifica, siamo stati beffati con il loro vantaggio.

Probabilmente l’unica vera palla goal piemontese è capitata sui piedi del calciatore giusto, Morra, che ha trafitto Borra.

La prestazione c’è stata, non siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo e si tratta dell’unica nota stonata.

A questo punto dobbiamo guardare avanti e pensare alla Coppa Italia, obiettivo a cui teniamo ed in cui cercherò di schierare la migliore formazione con alcuni giocatori che oggi non sono entrati.”

