Carrarese: intervista a Massimo Maccarone

Carrarese Calcio 1908 intervista #7 Massimo Maccarone. Ad Albissola una bella vittoria in trasferta che può rappresentare nuova linfa per le prossime sfide?

Le vittorie aiutano sempre e facilitano gli allenamenti e il morale del gruppo si alza in termini positivi. L’Albissola è stata affrontata correttamente e quando scendiamo in campo in un certo modo i nostri avversari hanno poco margine. In più la Carrarese ha mostrato di essere in salute e senza quei timori che ci hanno condizionato qualche partita passata che non veniva accompagnata dai punti in classifica.

Nella tua prestazione contro l’Albissola due goal e tanto altro,come vivi il momento?

La mia condizione è buona, cerco di mettermi a disposizione della squadra per mettere al servizio dei compagni le mie caratteristiche. Ovviamente, su certi palloni in area di rigore deve esserci il sottoscritto anche perché i goal sono sempre stato il mio mestiere. Voglio migliorare ancora e lottare con i miei compagni per vincere il più possibile da qui alla fine.

Prossima sfida l’Alessandria dell’ex Claudio Coralli, che partita attendi?

Da qui alla fine ci saranno solo partite complicate, a partire dalla sfida di sabato contro l’Alessandria. La Carrarese è artefice del proprio destino, deve interpretare la gara nel migliore dei modi e pensare più a sé stessa che agli avversari perché solo con lo spirito giusto possiamo ottenere punti a prescindere dal nome dell’avversario.