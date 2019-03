Viareggio Cup a Carrara: prevendita per Braga – Sassuolo

In riferimento alla gara Braga vs Sassuolo in programma martedì 19/3/2019 con inizio alle ore 15:00 presso lo stadio “Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri” di Carrara valida per gli ottavi di finale della Viareggio Cup, si comunicano di seguito le modalità di vendita dei biglietti di ingresso:

– Settore Gradinata: intero Euro 10,00. Ridotto (donne over65 under18) Euro 8,00.

Non sono previsti ingressi di favore.

La gestione ed il rilascio degli accrediti (Stampa, Autorità, Tessere Figc, Società) è di esclusiva competenza del Centro Giovani Calciatori di Viareggio.

Le biglietterie dello stadio apriranno alle ore 13:30.