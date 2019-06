La Rappresentativa Under 17 di Lega Pro è uscita vittoriosa per 4-3 quest’oggi contro gli sloveni del Nuova Gorica nella seconda giornata del 30° Torneo di Cava de’Tirrreni. Da segnalare la rete anche del promettente attaccante della Carrarese classe 2002 Davide Petriccioli che si è allenato in questa stagione, in qualche occasione, agli ordini di Mister Silvio Baldini.