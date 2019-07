Campagna abbonamenti 2019-2020 #insiemeavanzarem

La campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2019/2020 sarà attiva da lunedì 29 luglio a lunedì 2 settembre. L’offerta sarà così articolata:

TOTALE EVENTI 18 gare; la società si riserva il diritto di indire una giornata azzurra in cui non saranno validi gli abbonamenti;

Settore GRADINATA capienza 1200 posti

Tipo INTERO € 180

Tipo RIDOTTO* € 160

Tipo RIDOTTO BAMBINI** € 80

*: valido per vecchi abbonati (fino al 31/08/2019), donne e over 65 anni.

**: valido per bambini >6anni e <14anni

INGRESSO GRATUITO per bambini <6anni con accompagnatore senza diritto di posto.

A causa della capienza limitata dello Stadio Dei Marmi stabilita ad oggi in numero 1200 posti esclusivamente nel settore gradinata, visto anche l’installazione delle nuove sedute individuali come da prescrizione FIGC e considerata la normativa in termini di sicurezza per gli spettatori, la società è stata obbligata suo malgrado a variare i range di età per l’accesso gratuito e per l’ottenimento della riduzione.

Pertanto potranno accedere gratuitamente allo stadio tutti i bambini in età fino a sei anni, con accompagnatore, ma senza diritto di posto, mentre i nati da sei fino a quattordici anni potranno usufruire della riduzione. Oltre i quattordici anni non sono previste riduzioni.

Una volta rideterminata la capienza “normale” dello stadio, saranno ristabiliti i parametri sempre applicati anche nelle scorse stagioni sportive.