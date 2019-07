In riferimento alla gara in oggetto, in programma DOMENICA 28/07/2019 con inizio alle ore 18:00, Carrarese Calcio 1908 S.r.l. comunica di aver provveduto all’attivazione della prevendita dei biglietti nei consueti punti vendita cittadini:

​

Edicola Fratelli Mosti Marina di Carrara

PlanetWin365 Marina di Carrara

Tabaccheria Grillo Avenza

Tabaccheria Volpi Fossola

Tabaccheria Moskyland Pontecimato

​

Prezzo biglietto: Euro 10,00 + d.p.

​

Le biglietterie dello stadio apriranno alle ore 17:00.