Attivata la prevendita per la gara Pontedera – Carrarese

E’ attiva la prevendita dei biglietti per la prima gara di campionato, Pontedera – Carrarese, in programma sabato 24 agosto, alle ore 20:45, allo stadio Mannucci di Pontedera. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Vivaticket. Costo del biglietto settore ospiti € 12,00 oltre il diritto di prevendita. A seguito del protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalle altre parti interessate, si comunica che il Settore ospiti (Tribunette B e C e Gradinata Sud, per un totale di 860 posti) sarà vendibile ai residenti nella provincia di Massa Carrara liberamente e senza restrizioni fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara. Su disposizione del Commissariato di Polizia di Stato di Pontedera i settori locali (Tribuna Centrale, Tribuna Laterale, Rettilineo, Tribunetta A e Gradinata Nord) non saranno vendibili ai residenti nella provincia di Massa Carrara, nemmeno se possessori di Fidelity Card o Supporter Card. Si raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita nei punti vendita Vivaticket più vicini a Carrara oppure online sul sito www.vivaticket.it.

EDICOLA LA PIAZZA piazza Menconi, 3 Carrara 0585 632651

RICEVITORIA TABACCHI CENTRO SERVIZI GRILLO via Provinciale Avenza Sarzana, 55 – Avenza Carrara 0585 54173

TABACCHERIA MOSKYLAND via Melara, 12 Carrara 339 5494624