Delirio azzurro in Piazza Alberica

Un vero e proprio ciclone di colore azzurro si è abbattuto nella centralissima Piazza Alberica a Carrara per la presentazione della Carrarese Calcio 1908 in vista della S.S. 2019/20, ormai alle porte.

Una serata di festa in cui sono stati protagonisti tutti coloro che porteranno in alto il vessillo di Carrara, a partire dall’Attività di base per passare al Settore giovanile senza dimenticare il Settore femminile e l’innovativo Esports Carrarese.

Luca Bardini e Saverio Beghè hanno condotto magistralmente l’evento che è stata occasione anche per presentare le nuove maglie della prossima stagione.

Un vero tripudio ha provocato la salita sul palco della rosa azzurra e di Mister Silvio Baldini per quella che si preannuncia un’annata in cui gli azzurri vogliono recitare un ruolo di primo piano. Carrarese Calcio 1908 ringrazia la Pro Loco Carrara che ha contribuito all’organizzazione dell’evento.