Carrarese calcio 1908 rende noto che sabato 17 agosto, a partire dalle ore 21.00 in Piazza Alberica, nel cuore di Carrara, verrà presentata la Prima Squadra, Staff tecnico e tutte le squadre dell’Attività di Base e del Settore giovanile azzurro fino al settore femminile, in vista di una stagione sportiva che dovrà vedere i colori azzurri primeggiare in ogni campionato nel quale saranno impegnati.