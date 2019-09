Carrarese: i risultati del week end del settore giovanile

In campo in questo fine settimana le selezioni Under 15 ed Under 17 azzurre, entrambe impegnate contro i pari età della Robur Siena.

L’Under 15 di Mister Mazzanti, tra le mura amiche, ha impattato sullo 0-0 trovandosi di fronte un estremo difensore senese in grande spolvero. Numerose sono state le occasioni per gli azzurrini che hanno sfiorato il vantaggio in diverse circostanze.

L’Under 17 di Mister Spallanzani, sempre a Fossone, è stata protagonista di un pirotecnico risultato che l’ha vista soccombere per 3-2. Un primo tempo a senso unico che ha visto i bianconeri prevalere per tre reti a zero. Gli under 17 non si sono dati per vinti accorciando le distanze con Bigini e Tonelli sfiorando il pareggio in più di un’occasione.

I campionati sono iniziati con un pareggio ed una sconfitta ma la strada intrapresa è quella giusta.