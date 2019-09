Le gare del week-end degli azzurrini

Le selezioni azzurre saranno impegnate tutte tra le mura amiche e cercheranno di fare valere il fattore campo.

La Berretti di Mister Ficagna scenderà in campo con il Rieti determinata a raccogliere i primi punti del proprio campionato mentre le formazioni Under 17 e Under 15 al cospetto ,entrambe, del Rimini tenteranno di proseguire la striscia positiva della scorsa domenica di impegni.



Sabato 28 settembre, Berretti Carrarese – Rieti, ore 15.00, alla “Covetta”. Nel dettaglio: