Curiosità sul Como, di Gualtiero Magnani

La squadra calcistica di Como è stata fondata nel 1907 con la denominazione di Como Foot-Ball Club che, dopo vari mutamenti, è oggi diventata Como Calcio 1907. Nella sua lunga vicenda sportiva il Como ha disputato 14 campionati di serie A (l’ultimo nel 2002-03) e 41 di serie B (ultimo 2015-16).

Carrarese e Como si sono trovate di fronte 24 volte in gare di campionato e una volta in Coppa Italia. Questo è il compendio statistico degli incontri diretti nei vari campionati disputati, dal quale si evince una situazione di sostanziale equilibrio tra le due squadre:

Totale gare In casa In trasferta Reti G V N P G V N P G V N P F S Carrarese 24 6 10 8 12 5 6 1 12 1 4 7 25 24 Como 24 8 10 6 12 7 4 1 12 1 6 5 24 25 Il primo confronto fra Carrarese e Como è avvenuto nel campionato di serie B 1946-47: Como – Carrarese 1-1 e Carrarese – Como 1-0; l’ultimo risale al campionato di Lega Pro 2016-17: Carrarese – Como 3-1 e Como – Carrarese 2-2.

Attualmente la squadra lariana occupa il settimo posto nella classifica generale con 16 punti: 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Il bilancio cronologico delle gare del Como disputate in trasferta è il seguente: Gozzano – Como 0-2; Renate – Como 2-1; Pistoiese – Como 1-1; Olbia – Como 1 – 1; Alessandria – Como 1-1.

Allenatore della formazione comasca è Marco Banchini che, dopo l’esperienza con la squadra del Vigevano, sua città natia, ha maturato una certa esperienza all’estero presso club di diversi paesi; rientrato in Italia è stato allenatore in seconda a Siena (2016-17) e a Caserta (2017-18). Nella stagione scorsa ha diretto la squadra del Como nella brillante promozione dalla serie D alla serie C.