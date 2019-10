Curiosità sul Novara, di Gualtiero Magnani

La squadra del Novara è da considerare, soprattutto per i suoi trascorsi sportivi, una delle più illustri società calcistiche italiane. Essa, infatti, nella sua lunga e gloriosa storia, ha disputato 24 campionati nella massima categoria nazionale, tredici dei quali nella serie A a girone unico (ultima partecipazione nella stagione sportiva 2011-12); le presenze in serie B ammontano a 36 (ultima nel 2017-18). Negli anni Venti e Trenta del secolo scorso, il Novara, con Alessandria, Casale e Pro Vercelli, costituì quel famoso “quadrilatero” piemontese che salì agli onori del calcio nazionale per le qualità tecniche ed agonistiche dei propri calciatori.

Carrarese e Novara, per quanto abbiano la stessa età, essendo state fondate nel 1908, si sono incontrate soltanto otto volte in gare di campionato e quattro volte in coppa Italia. Di tali gare riportiamo di seguito il riepilogo statistico:

Campionato di serie B 1946-47

22.09.1946: CARRARESE – NOVARA 1-0

16.02.1947: NOVARA – CARRARESE 1-0

Campionato di serie C/2 girone A 1981-82

20.09.1981: CARRARESE – NOVARA 1-1

24.01.1982: NOVARA – CARRARESE 1-1

Campionato di serie C/1 girone A 1996-97

(allenatore della Carrarese Silvio Baldini)

29.09.1996: CARRARESE – NOVARA 1-1

16.02.1997: NOVARA – CARRARESE 0-0

Campionato di Serie C girone A 2018-19

(allenatore della Carrarese Silvio Baldini)

14.10.2018: CARRARESE – NOVARA 4-2

10.02.2019: NOVARA – CARRARESE 1-2

La tabella ci dice che su 8 gare disputate la Carrarese ne ha vinte tre, ne ha pareggiate quattro e ne ha persa una. Si evince, inoltre, che con Baldini in panchina la nostra squadra è imbattuta negli incontri con il Novara.

Coppa Italia serie C

(sedicesimi di finale)

25.11.1981: Carrarese – Novara 2-1

09.12.1981: Novara – Carrarese 2-0 (dopo i tempi supplementari)

Coppa Italia serie C 1983-84

(quarti di finale)

14.03.1984: Novara – Carrarese 0-0

24.03.1984: Carrarese – Novara 3-1

La gara di domenica tra Novara e Carrarese sarà disputata allo stadio comunale della città piemontese intitolato a “Silvio Piola”, uno degli atleti più rappresentativi nella storia della società novarese. L’impianto sportivo è stato inaugurato ufficialmente nel 1976 ed è stato dedicato al grande campione nel 1997. Silvio Piola (1913-1996) ha disputato 185 gare con il Novara, dopo avere giocato con Pro Vercelli (127 partite), Lazio (227), Juventus (57); ha indossato 34 volte la maglia

della nazionale; ha vinto un campionato del mondo (Francia 1938); per tali meriti è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano e nella Hall of Fame dello sport italiano.