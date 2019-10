Le statistiche di Novara – Carrarese

In Piemonte i precedenti ufficiali tra le due squadre sono 6: 2 vittorie azzurre (ultima 1-0 nella coppa Italia di C 1981/82), 3 pareggi (ultimo 0-0 nella C-1 1996/97) ed 1 successo marmifero (2-1 nella C dell’anno scorso).

Piemontesi senza gol in casa da 207’; ultima rete firmata Barbieri al 63’ dell’1-0 sull’AlbinoLeffe del 29 settembre scorso, dopo si contano i residui 27’ di quella gara e le intere contro Pro Vercelli (campionato) ed Alessandria (coppa Italia di C), perdute entrambe per 0-1.