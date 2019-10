Prevendita biglietti per il match Novara – Carrarese

Con la presente si comunica che i biglietti per il settore curva ospiti sud-est per il match Novara – Carrarese destinato saranno in vendita a partire da lunedì 14 ottobre 2019 fino a sabato 19 ottobre 2019, al prezzo di €.12,00 oltre al diritto di prevendita e potranno essere acquistati presso: canale di prevendita Viva Ticket attivo dalle ore 8.00 di lunedì 14 ottobre 2019 fino alle ore 19.00 di sabato 19 ottobre 2019.

Punti vendita abilitati consultabili dal sito www.vivaticket.it

Si comunica che la partita in oggetto è soggetta a determinazioni del G.O.S. dello stadio “Silvio Piola” di Novara secondo le seguenti modalità:

è garantita la vendita dei tagliandi relativi ai settori Curva Sud, Tribuna, Parterre Ovest e Parterre Est a tutti i tifosi residenti provincia di Massa Carrara, anche se privi di Tessera del Tifoso, non sarà consentita la vendita dei tagliandi residui del settore ospiti il giorno della gara.

Per la gara in oggetto non sarà applicato il programma “Porta due amici allo Stadio” nel rispetto della normativa di settore. La capienza del settore ospiti è di 2672 posti