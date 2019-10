Prevendita Gozzano – Carrarese

In riferimento alla gara Gozzano – Carrarese, i biglietti sono in vendita presso il circuito Vivaticket a partire da lunedì 30.09.2019 alle ore 14.00

Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di € 15,00 (più d.d.p. 1,50). Sono disponibili anche i biglietti di Tribuna secondo le seguenti modalità

Tribuna Centrale

Intero: 30€ Ridotto: 25€ Donne, ragazzi 13-16, over 65 Family: 5€ Bambini fino ai 12 anni. Vendita abbinata ad un abbonamento/biglietto ridotto o intero (più d.d.p. 1,50).

Tribuna Laterale

Intero: 20€ Ridotto: 15€ Donne, ragazzi 13-16, over 65 Family: 5€ Bambini fino ai 12 anni. Vendita abbinata ad un abbonamento/biglietto ridotto o intero (più d.d.p. 1,50).

Si comunica inoltre che i tagliandi per il Settore Ospiti potranno essere acquistati solo in prevendita fino alle ore 19.00 di sabato 05/10/2019 senza il possesso di supporter card per i tifosi ospiti e che il giorno gara non sarà in alcun modo possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti.

I biglietti saranno attivati ed acquistabili on line nel circuito Vivaticket con il servizio print@home sul sito http://www.vivaticket.it o nei punti vendita nella Provincia di Novara e su tutto il territorio nazionale, consultabili su https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv