Le statistiche di Carrarese – Lecco

Nei 10 precedenti ufficiali in Toscana tra le due squadre si contano 4 successi dei padroni di casa (ultimo 1-0 nella C-1 1998/99), 4 pareggi (ultimo 0-0 nella C-1 2001/02) e 2 vittorie ospiti (ultima 2-1 nella C-1 2000/01).

Carrarese primatista del girone A di serie C per numero di reti segnate con subentranti: 7 in 12 giornate, ma anche cooperativa del gol (12 marcatori diversi, come il Monza).

Secondo miglior attacco del torneo (21 gol fatti la Carrarese, meglio solo il Monza a 22) contro il secondo più anemico (8 reti il Lecco, peggio – a 4 – solo la Pergolettese).