Prevendita Monza – Carrarese

In occasione della gara Monza – Carrarese, in programma sabato 9 novembre, alle ore 20:45, si comunica che la prevendita dei biglietti sarà attiva a partire da Lunedì 4 novembre alle ore 09.00 tramite il circuito Vivaticket sia online che attraverso i punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale. Relativamente al settore ospiti, la prevendita si chiuderà Venerdì 8 novembre alle ore 19.00. Il giorno della gara NON sarà possibile acquistare biglietti per i tifosi ospiti.

Il prezzo intero del biglietto per il settore ospiti è € 8,00 più i diritti di prevendita.

Il prezzo ridotto del biglietto per il settore ospiti è € 2,00 più i diritti di prevendita.

La riduzione prevista è SOLO per i bambini/e Under 16 (nati dopo l’01/01/2003).

Per vostra conoscenza, i prezzi del settore “Tribuna” sono i seguenti:

Intero: € 16,00

Over 65 – Donne – Under 25: € 10,00

Under 16: € 2,00

Si segnala che NON è necessaria la tessera del tifoso per acquistare i biglietti.