Al via questa sera, l’asta delle maglie di Carrarese – Pro Vercelli

Ci siamo quasi! Questa sera inizierà l’asta delle maglie utilizzate nella partita Carrarese Calcio – F.C. Pro Vercelli 1892.

L’asta inizierà alle ore 21 circa e terminerà alle ore 21 di domenica 15 dicembre. Il ricavato dell’asta andrà in favore di un ente mondiale che si occupa della lotta contro l’AIDS infantile.

Per vedere le aste singole delle maglie basta cliccare sul link qua sotto, naturalmente le inizierete a vedere non appena partiranno.

Un nostro sentito ringraziamento va alla Carrarese Calcio (da anni ormai al nostro fianco) e alla Pro Vercelli per la disponibilità avuta per lo svolgimento di questo importante evento, vi siete distinti per la vostra generosità e vi siete messi a completa disposizione, cosa non di poco conto e da noi veramente apprezzata.

Ringraziamo la Lega Pro per averci appoggiato affinché tutto questo potesse avvenire.

E ringraziamo anticipatamente già Voi che riuscirete a prendere un pezzo da collezione che aiuterà sicuramente chi ne ha più bisogno. Partecipate numerosi, ma sappiamo già che Carrara e Vercelli risponderanno presente a questa iniziativa!