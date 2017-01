A Marassi buon punto per gli azzurri

Risultato senza reti tra Sampdoria ed Empoli che vale un punto per la squadra toscana.

Il girone di ritorno degli azzurri inizia con la trasferta in casa della Sampdoria dell´ex Giampaolo. Martusciello conferma la squadra vittoriosa con il Palermo; dall´altra parte i blucerchiati rispondono con Palombo in difesa e Schick in avanti.

Il tabellino.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Pereira, Skriniar, Palombo, Regini; Linetty, Torreira, Praet (68´ Bruno Fernandes); Alvarez (81´ Djuricic); Schick, Muriel (85´ Quagliarella). All. Giampaolo

A disposizione: Krapikas, Tozzo, Amuzie, Dodò, Pavlovic, Cigarini, Bereszynski, Budimir

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Cosic (56´ Costa), Pasqual; Krunic (90´ Tello), Diousse, Croce; Saponara; Marilungo (65´ Pucciarelli), Mchedlidze. All. Martusciellio

A disposizione: Pugliesi, Pelagotti; Dimarco, Mauri, Maccarone, Veseli, Costa, Thiam, Pereira, Buchel.

ARBITRO: Domenico Celi di Bari (Giallatini-Tegoni; Russo-La Penna; Paganessi)

AMMONITI: Cosic, Linetty, Pereira, Mchedlidze, Diousse