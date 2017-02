Pari al Castellani tra azzurri e granata

Arriva il Torino al Castellani nella quarta gara del girone di ritorno. Nell´ Empoli esordio di El Kaddouri, il Torino risponde col 4-3-3. Piove in maniera copiosa al Castellani ma la partita prende subito un bon ritmo. La prima occasione è azzurra, con Laurini che di testa, su angolo di Pasqual, manda alto. Al 9´ primo cambio obbligato per l´ Empoli , con Cosic che entra per Costa. All´11´ passa il Torino: punizione dalla sinistra di Ljajic, interviene Belotti che mette in rete e supera Skorupski per l´1-0 granata. La risposta azzurra però non tarda arrivare al minuto 18 gli azzurri vanno ad un passo dal pari: tacco di Croce, cross di Pasqual, rovesciata di Mchedlidze fuori di poco. Cinque minuti e ancora Empoli pericoloso con Croce che recupera caparbiamente palla, serve Krunic che davanti a Hart si vede respingere la conclusione. La gara resta bella, nonostante la pioggia continui a cadere incessante. Nel finale di tempo Di Bello ammonisce in rapida successione Krunic, El Kaddouri e Mchedlidze. Quando la prima frazione sembra destinata a chiudersi così, ecco il pari azzurro: Retropassaggio di Ajeti che si ferma per colpa della pioggia, ne approfitta Pucciarelli che supera Hart e mette in rete per l´1-1! Si va così al riposo, con Empoli e Torino sull´ 1-1.

Si riparte con gli stessi 22 che hanno finito il primo tempo e con un campo sempre più allentato. Al 54´ episodio dubbio in area granata, sul capovolgimento di fronte Ljajic entra in area di rigore e va giù per Di Bello è rigore. Dal dischetto va Iago Falque, ma Skorupski è superbo, si distende alla sua sinistra e respinge. Al 57´ giallo pesante per Bellusci: il 6 azzurro, diffidato, salterà la gara con l´Inter. L´Empoli c´è e risponde colpo su colpo: al 61´ El Kaddouri serve Mchedlidze, che ci prova col sinistro ma la palla va fuori di poco. Mihajlovic opta per due cambi a metà ripresa, ed inserisce prima Obi per Baselli, poi Iturbe per Iago Falque. Le due squadre continuano a giocare senza timore, ma il campo sempre più allentato non aiuta. Non ci sono ulteriori occasioni rilievo e dopo 4 minuti Di Bello dice che può bastare: Empoli-Torino si chiude sull´1-1

Fonte: Empoli FC