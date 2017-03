L´Empoli F.C. dopo aver preso atto di un comportamento non professionale da parte di un suo tesserato comunica che, nei confronti del calciatore in questione verranno presi provvedimenti disciplinari in base al nostro regolamento interno. Il giocatore verrà sanzionato con una multa e non convocato per la trasferta di Verona.

Il giocatore è Buchel per fatti avvenuti in precedenza