L’Empoli cerca la clamorosa rimonta, paga la falsa partenza, il Cagliari vince 3-2

Si complica il cammino dell’Empoli in ottica salvezza, dopo la sconfitta maturata a Cagliari per 3-2 e il contemporaneo successo del Crotone ai danni dell’Udinese, che ha permesso ai pitagorici di portarsi ad un solo punto dagli azzurri.

La squadra di Martusciello in terra sarda ha pagato pesantemente un cattivo approccio al confronto, subendo tre reti nel primo tempo dove ha fatto fatica ad entrare in partita per poi cercare di rimettere in piedi il confronto fallendo un rigore con Pucciarelli e siglando due reti con Zajc e Maccarone nel finale.