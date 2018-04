La gioia irrestibile di Corsi

“È difficile ridurre tutto quello che è successo da Palermo ad oggi in poche parole – ha detto il presidente azzurro -; la scorsa stagione si è conclusa purtroppo come tutti sappiamo e abbiamo deciso per una rivoluzione, cambiando tutto dai magazzinieri allo staff medico fino alla parte tecnica. A dicembre abbiamo deciso per un nuovo cambiamento per più motivi e perché sembrava che la squadra si esprimesse con il freno a mano tirato: mi è stato suggerito il nome Andreazzoli, con i direttori Butti e Accardi ci abbiamo parlato, andando ad affrontare cose tecniche e ho trovato una persona davvero molto preparata, soprattutto sui difetti dell´ Empoli che insieme abbiamo analizzato. Vedendo la prima settimana di allenamento mi sono reso conto che in campo c´era tanto e che i calciatori potevano migliorare sia a livello individuale che tattico Oltre a questo, Andreazzoli è stato bravo nella gestione del gruppo, delle risorse umane, andando ad inserire delle regole a tutti, me compreso. Posso tranquillamente dire che è andato anche al di là delle aspettative e che sono molto grato a lui, come tutti, ma credo che anche lui lo sia verso di noi. Oggi allenatori in Italia di questa qualità per il lavoro sul campo, cosa per noi prioritaria, non ce ne sono tanti”.