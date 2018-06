Empoli non esercita il riscatto, Castagnetti torna alla Spal

Michele Castagnetti classe ’89 uno dei protagonisti della cavalcata dell’Empoli non vestirà la maglia azzurra la prossima stagione in serie A. Centrocampista di quantità capace di dare un grande contributo nella linea mediana del campo, il suo apporto permetteva alle mezzali Bennacer e Krunic di proiettarsi in avanti, non ha qualità nei piedi ma grande fisicità nel settore nevralgico del terreno di gioco. Per lui quella con gli azzurri è stata la terza promozione – seconda in massima serie – ma come nella passata stagione non potrà giocarsi le sue carte in serie A.

C’era tempo fino a giovedì scorso per esercitare il riscatto, la cifra che il club di Monteboro avrebbe dovuto corrispondere alla Spal era di 2 milioni. L’Empoli ha ritenuto quindi non effettuare questa operazione, puntando su altri giocatori: si parla dell’interessamento verso Capezzi e Cataldi. Castagnetti torna alla Spal e con ogni probabilità vestirà il prossimo anno la maglia della Cremonese.