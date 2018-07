Empoli, nove reti nella prima uscita a Lamporecchio

L’Empoli Bagna con nove reti ai dilettanti della Lampo il proprio esordio stagionale, a segno caputo con quattro reti e il neo acquisto Mraz con una tripletta. A completare il tabellino Lollo e Belardinelli.

Si è giocato in un pomeriggio dalle tinte tipicamente estive ai “Giardinetti” di Lamporecchio, tappa ormai fissa o quasi del pre campionato azzurro. Contro avversari che disputano il torneo di Promozione toscana e che per di più inizieranno la preparazione fra un mese, le indicazioni non potevano essere molto significative. Gara utile per sciogliere le gambe e mettere in campo gli schemi provati nel ritiro. Come consuetudine di queste gare l’Empoli ha schierato due formazioni distinte utilizzando tutti i giocatori ad eccezione di Krunic, Mchelidze e Fantacci alle prese con piccole noie muscolari.

PRIMO TEMPO. In campo il giovane Marjanik a fianco della difesa titolare del prossimo campionato, vertice del rombo Traorè affiancato da un Lollo apparso in palla e Brighi. Sulla trequarti Zajc ad innescare Caputo. Proprio il fantasista sloveno e l’attaccante di Altamura duettano bene costruendo quasi tutte i gol della prima frazione che si concentrano nella prima mezz’ora. Nell’ultimo quarto d’ora la truppa di Andreazzoli si produce in un possesso palla di contenimento senza accelerare più di tanto.

SECONDO TEMPO. Come detto cambiano tutti gli interpreti, in campo anche i giovani, Ricchi, Ricci e Belardinelli. In porta Provedel, mentre la coppia difensiva era composta dai marcantoni Romagnoli e Rasmussen con Imperiale a sinistra. Bennacer in regia con Untersee alzato a centrocampo nel ruolo di mezzala e La Gumina e Mraz in avanti. Proprio lo slovacco si mette in mostra con una tripletta mentre l’ex Palermo – apparso ancora indietro con la condizione- colpiva due traverse. Prossima uscita mercoledì alle ore 20.45 a Montelupo contro la squadra locale.

LAMPO-EMPOLI 0-9

LAMPO (4-4-2): Pannocchia (71´ Benvenuti); Gelli (55´ Rosta), Becherini (70´ Mancini), Allori, Dragomanni; Dianda (55´ Nelli), Agostiniani (45´ Benedetti), Bonfigli, Gazzarrini (62´ Aiuti); Cerrin (45´ Mercugliano), Imperatore. All. Agostiniani

EMPOLI 1T (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Marcjanik, Pasqual; Lollo, Traorè, Brighi; Zajc; Caputo, Jakupovic.

EMPOLI 2T (4-3-1-2): Provedel; Ricchi, Romagnoli, Imperiale, Untersee, Bennacer, Ricci; Belardinelli; La Gumina, Mraz.

All. Andreazzoli.

ARBITRO: Zandrima di Pistoia.

RETI: Caputo 4′, 12′, 24′ 29′, Lollo 9′, Mraz 54′ ,74′ 88′, Belardinelli 73′.

NOTE: Nessun ammonito. Angoli 0-7 spettatori 700 circa.