Empoli, chi ben comincia…. il punto in breve

Un celebre detto dice: “chi ben comincia è a metà dell’opera”, e l’Empoli ha iniziato la sua stagione – 13^ nella massima serie- con un netto 2-0 rifilato al Cagliari prendendosi i primi tre punti di questo campionato

Lo stesso mister Aurelio Andreazzoli in sala stampa dopo la vittoria con i sardi ha ammesso: “Mi sono avvicinato a questa partita con un minimo di preoccupazione anche in considerazione del valore del nostro avversario”. Questa frase racchiude come meglio non potrebbe il sentimento di addetti ai lavori e tifosi azzurri alla vigilia della sfida contro i rossoblù, la netta sconfitta contro il Cittadella in Coppa Italia aveva tolto qualche certezza e qualche preoccupazione l’aveva creata. Il tecnico massese non ha esitato ad inserire i nuovi arrivati subito in squadra: Antonelli sulla fascia sinistra, Acquaq e Capezzi in un centrocampo a tre con krunic. Si è vista una squadra aggressiva, compatta e capace di ribaltare l’azione esaltando le qualita di Zajc di attaccare la profondità.