Chievo Verona-Empoli: info settore ospiti

Sono in vendita i biglietti del Settore ospiti per ChievoVerona – Empoli , gara in programma domenica 2 settembre alle ore 20.30 allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. I tagliandi saranno in vendita sul Circuito Listicket al costo di euro 20 (più diritti di prevendita); sono previste riduzioni per Donne, Over 60 ed Under 26, mentre per gli Under 18 è previsto il biglietto Omaggio, ritirabile esclusivamente il giorno gara alla Biglietteria Park A dello stadio Bentegodi.La vendita, senza obbligo di tessera del tifoso, terminerà inderogabilmente alle ore 19.00 di sabato 1 settembre e si ricorda che per i biglietti del settore Ospiti è vietato il cambio nominativo.Questi i punti vendita più vicini:TABACCHERIA RICEVITORIA BIANCONI – 96/A, Via Tosco Romagnola – 50053 Empoli (FI)UNIONE CLUBS AZZURRI EMPOLI – Via Della Maratona 2, – 50053 Empoli (FI)